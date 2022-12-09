В ряде областей действуют экстренные отключения электроэнергии

Об этом информирует ДТЭК .

9 декабря в Украине продолжаются аварийные отключения света. В настоящее время графики ограничений не работают в некоторых областях.

В частности, на Киевщине, Одесщине, Донетчине и Днепропетровщине.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - пишет пресс-служба.

Также Запорожьеоблэнерго сообщает об аварийных отключениях.

"В связи с этим может быть увеличена продолжительность отключений каждой из очередей и дополнительно погашаться потребители других очередей, а также потребители, не входящие в перечень адресов, подлежащих почасовым стабилизационным отключениям", - объясняют энергетики.

В Полтавской области вместе с графиками введены аварийные отключения

"На 9 декабря довело лимит по мощности в Полтавской области с 00:00 до 7:00 в 275 МВт и с 07:00 до 24:00 в 343 МВт. Из-за превышения потребления электроэнергии, с 8:00 отключены две очереди одновременно по графику почасовых отключений. Дополнительно и области введен график аварийных отключений (ГАО) на 75 МВт", - говорится в сообщении Полтаваоблэнерго .

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил , что в случае прекращения водоснабжения в столице воду можно будет получить в бюветных комплексах, которые будут работать от генераторов.

Киевские власти надеются , что в случае длительного блекаута хватит внутренних мощностей, чтобы метрополитен не останавливал работу.

А генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает , что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.

В свою очередь операторы связи в Украине работают над созданием резерва минимум на 3 суток на случай критических перебоев с электроснабжением. Радио и телевидение также будут иметь возможность работать не менее 3 суток.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал , что если в городе полностью исчезнет вода, тепло и свет из-за обстрелов РФ, часть населения будет вынуждена эвакуироваться, поскольку жить в домах будет невозможно из-за температуры.

Вчера 8 декабря в Киевской области также продолжались экстренные отключения электроэнергии.

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