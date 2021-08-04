В ряде областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

Сегодня в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В других областях ожидается ухудшение погоды из-за дождей и грозы.

Ожидаются град и шквалы. Осложнения следует ожидать в западных, Житомирской и Винницкой областях.