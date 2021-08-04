В ряде областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде регионов
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
Сегодня в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В других областях ожидается ухудшение погоды из-за дождей и грозы.
Ожидаются град и шквалы. Осложнения следует ожидать в западных, Житомирской и Винницкой областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное