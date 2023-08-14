Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Так, отключение было зафиксировано в Волынской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.

"В Волынской области отключение привело к обесточению почти 2,5 тысяч потребителей города Луцк, а в воскресенье из-за отключения в Хмельницкой области были нарушения движения поездов", - отметили в Минэнерго.

В результате вражеского обстрела в Одессе , который произошел в ночь на 14 августа, отключалась воздушная линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточению около 2 тысяч абонентов. Всех уже заживили.

В то же время идет обстрел прифронтовых и приграничных территорий Украины.

"Из-за обстрелов обесточены 418 населенных пунктов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Сумской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.