В ряде областей 6 раз выключались ЛЭП и подстанции Укрэнерго: ситуация в энергосистеме по состоянию на 14 августа
За выходные в шести областях Украины по технологическим причинам 6 раз выключались линии электропередачи и подстанции Укрэнерго
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Так, отключение было зафиксировано в Волынской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.
"В Волынской области отключение привело к обесточению почти 2,5 тысяч потребителей города Луцк, а в воскресенье из-за отключения в Хмельницкой области были нарушения движения поездов", - отметили в Минэнерго.
В результате вражеского обстрела в Одессе , который произошел в ночь на 14 августа, отключалась воздушная линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточению около 2 тысяч абонентов. Всех уже заживили.
В то же время идет обстрел прифронтовых и приграничных территорий Украины.
"Из-за обстрелов обесточены 418 населенных пунктов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Сумской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.
- 13 августа глава правительства Денис Шмигаль сказал, что Укрэнерго на почти 80% отремонтировало магистральные сети, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. По его словам, Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.
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