В ряде городов Сумщины раздались взрывы, - глава ОВА
В городах Шосткинского района Сумской области прогремели сильные взрывы
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram .
"Сумщина, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги", - отметил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.4
Покупка 31.4Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное