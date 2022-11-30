В ряде городов Донбасса возобновить газо- и электроснабжение пока невозможно, - ОВА
Возобновить газо- и электроснабжение в прифронтовых общинах Донбасса невозможно из-за постоянных обстрелов оккупантов
Об этом на брифинге 30 ноября сказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, ситуация в Донецкой области остается напряженной.
"Более критическими, если брать по линии фронта, есть Марьинка, Красногоровка, Великоновоселковская община, город Угледар, наш мужественный многострадальный город Авдеевка, города Торецк, Бахмут, Северск, Соледар. Это те общины, где восстановить газо- и электроснабжение есть сейчас невозможным", - сказал Кириленко.
Он пояснил: "Газогоны идут по линии фронта: враг, наблюдая любое движение, даже гражданского населения, ремонтных бригад, действует на поражение. Если произошло восстановление, враг бреет по газопроводам там, где они проходят".
- В Славянске Донецкой области мирным жителям раздают дрова на случай полного отсутствия света и газа в течение длительного времени.
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