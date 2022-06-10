Об этом сообщает первая леди Украины Елена Зеленская.

По ее данным, в рядах ВСУ в настоящее время служат 37 тыс. женщин. Из них уже более 1 тысячи стали командирами.



"Я не могу говорить о войне на языке статистики и цифр. За ними теряются судьбы. У нас уже есть настоящие символы нашей войны. Это Оксана, медсестра из Лисичанска. Она продолжала ходить на работу и помогать больным вплоть до того момента, пока сама не осталась без ног, попав на вражескую мину. Оксана – символ жажды жизни и непреодолимой силы любви. Лиза Чернышенко из Попасной. Ей всего 15. Она с огнестрельными ранениями села за руль и вывезла в безопасное место четырех раненых!Лиза – символ нашей бесстрашной молодежи. Татьяна Близняк, которая кормит дочь в киевском метро, которое превратилось в бомбоубежище. Это фото назвали "Украинская мадонна". Татьяна – символ нашего материнства. И таких примеров – множество", - сообщила Елена Зеленская во время онлайн-выступления на международной конференции "Женщины в конфликтах", произошедшей в Брюсселе.



Также Зеленская сообщила, что женщины составляют большую часть всех медиков страны. Кроме того, около 50% украинских предпринимателей – тоже женщины.



"Есть такой популярный вопрос: какая ваша суперсила? Так вот, каждая наша женщина может ответить: моя суперсила – я украинка! И это не преувеличение. Наши женщины – супергероини, приближающие победу каждым днем своей жизни", - отметила Зеленская.

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