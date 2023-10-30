Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным украинского подполья, все чаще военнослужащие тувинцы в рядах российского оккупационного войска конфликтуют с россиянами.

В ЦНС добавляют, что не редко такие споры заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом.

"Причины вражды достаточно банальны - это вражда на основе традиционного превосходства россиян до порабощенных ею народов и борьбы за распределение военного снаряжения (коллиматоры, тепловизоры и другое оборудование)", - отмечает Центр нацсопротивления.

Отмечается, что особенно бурно уяснение межэтнических отношений происходит после чрезмерного употребления алкоголя.

Так, за время возглавления Сергеем Шойгу российского министерства обороны ему удалось построить систему преференций для тувинцев, поэтому производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре пытаются скрыть или отложить в "длинный ящик".