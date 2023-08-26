В русском Кемерово загорелся большой склад с фейерверками и пиротехникой, они детонируют

Об этом сообщает местное издание NGS42 и российские телеграм-каналы.

Отмечается, что в областной столице Кузбасса началось большое возгорание возле торговых центров в Заводском районе города.

Российские СМИ пишут, что здание, в котором размещалось хранилище, частично обрушилось. Информации о том, был ли кто-то в здании, пока нет.

В сети появляются кадры с разных концов города, на которых виден огромный столб серого дыма, а также слышен непрерывный треск от взрывов.





Как уточнила пресс-служба ГУ МЧС в Кемеровской области, на месте большого возгорания уже работает 11 единиц техники.