В русском Кемерово загорелся большой склад с фейерверками и пиротехникой, они детонируют
В субботу, 26 августа, в российском городе Кемерово произошел пожар в крупном хранилище фейерверков и пиротехники. Очевидцы публикуют кадры огромного столба дыма и взрывающихся салютов
Об этом сообщает местное издание NGS42 и российские телеграм-каналы.
Отмечается, что в областной столице Кузбасса началось большое возгорание возле торговых центров в Заводском районе города.
Российские СМИ пишут, что здание, в котором размещалось хранилище, частично обрушилось. Информации о том, был ли кто-то в здании, пока нет.
В сети появляются кадры с разных концов города, на которых виден огромный столб серого дыма, а также слышен непрерывный треск от взрывов.
Как уточнила пресс-служба ГУ МЧС в Кемеровской области, на месте большого возгорания уже работает 11 единиц техники.
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