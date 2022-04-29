В румынском порту Констанца впервые с начала войны загрузили для экспорта судно с украинским зерном

Об этом сообщает Reuters.



По предварительным данным, 28 апреля в румынском черноморском порту Констанца завершилась погрузка более 71 тыс. тонн украинской кукурузы.

Это стало впервые после вторжения России в Украину.



Поскольку украинские морские порты были заблокированы после начала войны более двух месяцев назад, Украина как четвертый по величине экспортер зерна в мире была вынуждена отправлять грузы поездом через свою западную границу или через небольшие порты на реке Дунай в Румынию.



"Это первое панамаксовое судно с украинской кукурузой, вышедшее из порта", - сообщил президент портового оператора Comvex Виорел Панайт.



По источникам Reuters, судно, которое перевозит груз – это Unity N.



"Поддержка украинского экспорта зерна означает предотвращение колоссальной волны глобального голода, спровоцированное блокированием украинских портов", - добавил Панайт.



Comvex управляет самым быстрым в Европе зерновым терминалом, который может перерабатывать до 70 000 тонн в сутки, а также терминалом для обработки полезных ископаемых, сказал Панайт, также являющийся президентом Ассоциации бизнеса порта Констанца.



По его словам, ранее на этой неделе оператор завершил погрузку около 35 тыс. тонн украинской железной руды, а второе судно планируется загрузить примерно 15 мая.



"По сравнению с началом войны, когда все искали альтернативные пути перевозки сырья, транспортные коридоры для этого экспорта медленно формируются", – сказал Панайт.



Как сообщает менеджер порта, в настоящее время в Констанцу было отправлено около 80 тыс. тонн украинского зерна. Еще 80 тыс. одобрены и в пути.

Напомним, что по данным британской разведки, в этом году из-за вторжения России урожай зерновых в Украине уменьшится ориентировочно на 20%.