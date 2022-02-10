В Румынию прибыли еще 900 военных США для усиления восточного фланга НАТО
В Румынию прибыла оперативная группа из 900 американских военных, передислоцированных в рамках усиления восточного фланга НАТО на фоне усиления военных угроз со стороны России
Об этом сообщает Reuters.
В Министерстве обороны Румынии отметили, что американские войска передислоцируются в Румынию из Германии.
"В министерстве сообщили, что часть эскадрильи, которая будет называться Task Force (TF) Cougar, войдет в Румынию примерно в 20:00 по Гринвичу и проедет по всей стране на военную базу "Михаил Когалничану" в восточном округе Констанца", - передает издание. .
Эта военная база США используется с 1999 года.
"Усиление на восточном фланге с севера на юг - это, несомненно, является приоритетом НАТО. Мы очень четко донесли до российской стороны, что в том случае, если они продолжат курс на эскалацию и выберут военный путь по отношению к Украине, они увидят увеличение сил НАТО на восточном фланге", - заявил журналистам в Бухаресте советник Государственного департамента США Дерек Чолит.
- Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России.
- 8 февраля более ста военных США прибыли в Румынию.
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