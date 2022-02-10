В Румынию прибыли еще 900 военных США для усиления восточного фланга НАТО

Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве обороны Румынии отметили, что американские войска передислоцируются в Румынию из Германии.

"В министерстве сообщили, что часть эскадрильи, которая будет называться Task Force (TF) Cougar, войдет в Румынию примерно в 20:00 по Гринвичу и проедет по всей стране на военную базу "Михаил Когалничану" в восточном округе Констанца", - передает издание. .

Эта военная база США используется с 1999 года.

"Усиление на восточном фланге с севера на юг - это, несомненно, является приоритетом НАТО. Мы очень четко донесли до российской стороны, что в том случае, если они продолжат курс на эскалацию и выберут военный путь по отношению к Украине, они увидят увеличение сил НАТО на восточном фланге", - заявил журналистам в Бухаресте советник Государственного департамента США Дерек Чолит.