В Румынию прибыл самолет-разведчик НАТО AWACS: будет мониторить военную активность России
В Румынию прибыл военный разведывательный самолет Систем воздушного предупреждения и управления НАТО
Об этом сообщили на странице сил НАТО в твиттере.
Самолет E-3A Airborne Early Warning and Control Systems (AWACS) прибыл в Бухарест в рамках усиления присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе и мониторит военную активность России.
Какуточняет "Голос Америки", самолет оснащен радарами дальнего радиуса действия и датчиками, которые могут представлять угрозы в воздухе и на земле в радиусе 312 тысяч квадратных километров. Он может находиться в воздухе без дозаправки до 11 часов.
В ответ на войну России в Украине НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе с помощью дополнительных истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов-заправщиков. С февраля 2022 г. системы AWACS НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря, чтобы отслеживать российские военные самолеты вблизи границ НАТО.
AWACS начнет вылеты в ближайшие дни и будет осуществлять их исключительно над территорией Альянса в течение нескольких недель.
- 17 января в НАТО сообщили , что планируют разместить самолеты дальней радиолокационной слежки (AWACS) в Румынии.
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