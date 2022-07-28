Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Румынии.

"МИД категорически отвергает подход заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который опубликовал в социальной сети карту, причудливо относящую территорию Украины к Румынии и другим соседним с Украиной государствам. В МИД считают, что подобные настроения являются частью инструментов пропаганды и дезинформации, которые продолжительное время использовались РФ и усилившиеся после начала незаконной и нелегитимной агрессивной войны против Украины", – говорится в заявлении.

Подобные "предложения" и "анализы", направленные на хаотическое перекраивание границ и на поощрение нарушения международного права, являются "совершенно безуспешными попытками оправдать собственное поведение по неповиновению основанному на правилах международного порядка", - считают в румынском внешнеполитическом ведомстве.

27 июля Медведев опубликовал в своем Telegram "карту", на которой Винница и Черновцы изображены как территория Румынии, западные области – территория Польши, а остальные, кроме Киевской – России. В то же время Медведев утверждает, что такое "будущее" якобы прочат Украине "западные аналитики".

17 июля Медведев пригрозил Украине "судным днем" за попытку деоккупировать Крым.

6 июля Дмитрий Медведев заявил, что на попытки судить россиян за военные преступления в Украине Москва может ответить ядерным оружием .

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