В Румынии жестко отреагировали на "карту Украины", которую опубликовал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Министерство иностранных дел Румынии отреагировало на публикацию заместителем главы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым "карты", на которой Украина изображена в пределах Киевской области, а остальную территорию якобы "разделят" между собой страны-соседи
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Румынии.
"МИД категорически отвергает подход заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который опубликовал в социальной сети карту, причудливо относящую территорию Украины к Румынии и другим соседним с Украиной государствам. В МИД считают, что подобные настроения являются частью инструментов пропаганды и дезинформации, которые продолжительное время использовались РФ и усилившиеся после начала незаконной и нелегитимной агрессивной войны против Украины", – говорится в заявлении.
Подобные "предложения" и "анализы", направленные на хаотическое перекраивание границ и на поощрение нарушения международного права, являются "совершенно безуспешными попытками оправдать собственное поведение по неповиновению основанному на правилах международного порядка", - считают в румынском внешнеполитическом ведомстве.
27 июля Медведев опубликовал в своем Telegram "карту", на которой Винница и Черновцы изображены как территория Румынии, западные области – территория Польши, а остальные, кроме Киевской – России. В то же время Медведев утверждает, что такое "будущее" якобы прочат Украине "западные аналитики".
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