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В Румынии заметили масштабные фишинговые рассылки: подозревают российских хакеров

30 апреля, 2023 воскресенье
12:35
Мир хакер

Жители Румынии последние дни получают электронные сообщения от имени реальной компании доставки со ссылкой, по которой у пользователей пытаются выманить банковские данные

Об этом сообщает Digi24.

Отмечается, что типичное письмо, которое приходит пользователям, сообщает, что для их посылки якобы указан ложный адрес и просят указать правильные данные, воспользовавшись ссылкой во избежание возврата.

После перехода по ссылке в форме предлагают вводить личные данные и информацию о банковской карте.

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Добавляется, что проверка подтвердила, что IP-адрес расположен в России, и, похоже, сообщение рассылает группа злоумышленников из РФ.

Рассылка вряд ли сможет ввести в заблуждение людей, не ожидающих посылку от конкретной компании, но угрозу решили рассказать в теленовостях.

  • 29 апреля сообщалось, что хакеры атакуют госорганы Украины под видом обновления операционной системы.
Россия
Румыния
Война с Россией
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