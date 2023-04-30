В Румынии заметили масштабные фишинговые рассылки: подозревают российских хакеров
Жители Румынии последние дни получают электронные сообщения от имени реальной компании доставки со ссылкой, по которой у пользователей пытаются выманить банковские данные
Об этом сообщает Digi24.
Отмечается, что типичное письмо, которое приходит пользователям, сообщает, что для их посылки якобы указан ложный адрес и просят указать правильные данные, воспользовавшись ссылкой во избежание возврата.
После перехода по ссылке в форме предлагают вводить личные данные и информацию о банковской карте.
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Добавляется, что проверка подтвердила, что IP-адрес расположен в России, и, похоже, сообщение рассылает группа злоумышленников из РФ.
Рассылка вряд ли сможет ввести в заблуждение людей, не ожидающих посылку от конкретной компании, но угрозу решили рассказать в теленовостях.
- 29 апреля сообщалось, что хакеры атакуют госорганы Украины под видом обновления операционной системы.
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