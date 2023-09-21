В Румынии взорвался газопровод: 4 человека погибли, 5 ранены

Об этом информирует NewsMaker .

Отмечается, что взрыв прогремел около 01:30 в ночь на 21 сентября во время ночных строительных работ: возле газопровода происходило строительство автострады.

По предварительным данным, ковш экскаватора случайно задел трубу газопровода, в результате чего пострадали работники строительства.

"В 01:30 пожарных вызвали на место взрыва, после которого возник пожар, на месте строительства трассы Молдовы возле населенного пункта Келименешти. В результате инцидента пять человек получили ранения, также мы нашли четыре обгоревших трупа", - сообщили в уездном инспекторате чрезвычайных ситуаций. .

Фото: Reuters

20 сентября в Черном море на расстоянии около 40 км от берега Румынии произошел взрыв на грузовом судне Seama, вероятно, из-за столкновения с миной. Экипаж удалось спасти.

Пострадавших доставили в местные больницы. Пожарным понадобилось около трех часов для ликвидации возгорания.