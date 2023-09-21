В Румынии взорвался газопровод: 4 человека погибли, 5 ранены
Вблизи румынского города Келименешти в уезде Вранча во время автодорожных работ взорвался газопровод, в результате чего четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения
Об этом информирует NewsMaker .
Отмечается, что взрыв прогремел около 01:30 в ночь на 21 сентября во время ночных строительных работ: возле газопровода происходило строительство автострады.
По предварительным данным, ковш экскаватора случайно задел трубу газопровода, в результате чего пострадали работники строительства.
"В 01:30 пожарных вызвали на место взрыва, после которого возник пожар, на месте строительства трассы Молдовы возле населенного пункта Келименешти. В результате инцидента пять человек получили ранения, также мы нашли четыре обгоревших трупа", - сообщили в уездном инспекторате чрезвычайных ситуаций. .
Фото: ReutersПострадавших доставили в местные больницы. Пожарным понадобилось около трех часов для ликвидации возгорания.
- 20 сентября в Черном море на расстоянии около 40 км от берега Румынии произошел взрыв на грузовом судне Seama, вероятно, из-за столкновения с миной. Экипаж удалось спасти.
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