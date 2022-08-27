Об этом сообщает издание Digi24 .

ДТП произошло на востоке Румынии, недалеко от города Вранча. Автобус, в котором находились 43 украинца, перевернулся. К счастью, смертельных жертв нет.

23 пассажира были доставлены в больницу, ни один из них не находится в тяжелом состоянии. У одного человека вывих плеча, у еще одного – политравма позвоночника. Все остальные отправили в центр размещения беженцев.

Автобус следовал из Украины в Турцию.

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