Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли.

Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 24 км к востоку от румынского города Арад. Глубина – 6,4 км.

Толчки ощутили также жители других крупных румынских городов – Тимишоары, Бекешчабы и Решиты.

Значительные разрушения не зафиксированы, но в соцсетях распространяются фотографии, где жители Арада фиксируют повреждение фасадов домов - падает кирпич и лепнина.

Город Арад расположен примерно в 350 км от границы с Украиной.