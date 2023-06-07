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В Румынии в 350 км от границы с Украиной произошло землетрясение

7 июня, 2023 среда
00:41
Мир

Вечером вторника, 6 июня, неподалеку от румынского города Арад произошло землетрясение

Об этом сообщает румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли.

Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 24 км к востоку от румынского города Арад. Глубина – 6,4 км.

Толчки ощутили также жители других крупных румынских городов – Тимишоары, Бекешчабы и Решиты.

Значительные разрушения не зафиксированы, но в соцсетях распространяются фотографии, где жители Арада фиксируют повреждение фасадов домов - падает кирпич и лепнина.

Город Арад расположен примерно в 350 км от границы с Украиной.

  • Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов. Число жертв стихии в Турции превысило 50 тыс. человек.
Румыния
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