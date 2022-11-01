Об этом сообщает Romania-Insider.

Кандидатуру Тилвара выдвинула Социал-демократическая партия (PSD). Как сообщает Romania Journal , новый министр обороны ранее был сенатором от PSD, а также главой делегации парламента Румынии в Парламентской ассамблее НАТО. Тилвар является членом парламента с 2004 года.

Romania-Insider отмечает, что кандидатура Ангела Тилвара позволит принимавшим важные решения премьер-министру Николаю Чуку (с военной карьерой за плечами) и президенту Клаусу Иоганнису.

В конце октября предшественник Тилвара Василий Дынка ушел в отставку. Это произошло после того, как он заявил, что единственный способ прекратить полномасштабную российско-украинскую войну – это переговоры с Россией. Также он отметил, что странам НАТО нужно добиться этапа переговоров, даже если это закончится заморозкой конфликта.

Высказывание Динка возмутили президента Румынии Клауса Иоганниса. Он отметил, что только правительство Киева может решать, с кем ему вести переговоры. После этого Динку подал в отставку, обосновав это "невозможностью" работать с главой государства.

25 октября сообщили, что Украину и еще пять стран пригласили принять участие в состоявшемся 29-30 ноября саммите министров иностранных дел стран НАТО.