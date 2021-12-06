В Румынии усилили карантин из-за штамма коронавируса "Омикрон"
В Румынии ввели дополнительные ограничения на въезд после того, как в стране выявили двух больных штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом пишет Digi24.
С 6 декабря правительство Румынии усилило карантинные ограничения из-за того, что в стране зафиксировали два случая штамма коронавируса "Омикрон".
Вакцинированные граждане Румынии и ЕС, приезжающие из других стран, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до въезда. Лица, не делавшие ни одной прививки, будут проходить десятидневную самоизоляцию.
Граждане ЕС, приезжающие в Румынию из стран Евросоюза, должны предъявлять сертификат о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда. Невакцинированные лица, приехавшие из стран, где был обнаружен штамм "Омикрон", обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.
Учитывая большое количество людей, которые планируют вернуться в Румынию на зимние каникулы, правительство собирается после 20 декабря ввести для них формы местонахождения, которые будут выдавать на въезде в страну.
- По состоянию на 4 декабря новый штамм коронавируса "Омикрон" был обнаружен в 38 странах мира.
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