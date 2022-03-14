В Румынии упал, вероятно, русский беспилотник
В Румынии, чуть более 100 км южнее украинской границы, нашли беспилотник "Орлан-10", вероятно, российского происхождения
Об этом сообщает Балканский обозреватель.
Беспилотный летательный аппарат найден в румынском муниципалитете Думитра. Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд в Восточных Карпатах сообщил, что неизвестный дрон приземлился на лужайке возле его дома.
Пресс-секретарь полиции заявил, что речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете, который не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что этот аппарат связан с войной в Украине.
Однако, согласно циркулирующим в Интернете изображениям, "модель самолета" на самом деле является российским беспилотником "Орлан-10". Это модель, используемая для сбора разведывательных данных и определения целей.
Беспилотники Орлан-10 разрабатываются только Россией и постоянно используются в конфликте в Украине с 2014 года.
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