В Румынии тысячи потребителей остались без света из-за мощных снегопадов

Об этом сообщило издание Digi24 .

Стало известно, что метель накрыла около половины территории страны, наиболее ощутимые последствия – в горных районах. Некоторые дороги полностью перекрыли из-за сугробов и поваленных деревьев.

Самая сложная ситуация в повете Альба, в Апусенах - горном массиве на западе, и массиве Себеш, которые являются южной частью Карпат. Там в ночь с субботы на воскресенье зафиксировали проблемы на десятках трансформаторных станций, обеспечивающих питание около 4 тысяч потребителей, и многих линиях электропередачи.

В нескольких случаях спасателям пришлось вытаскивать из сугробов авто с застрявшими на дороге людьми.

Метеослужба считает, что впереди – самый холодный для страны период этой зимы, температура воздуха в горных районах может снизиться до -15.