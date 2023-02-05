В Румынии тысячи потребителей остались без света из-за мощных снегопадов
В Румынии тысячи домохозяйств остались без света из-за мощного снегопада
Об этом сообщило издание Digi24 .
Стало известно, что метель накрыла около половины территории страны, наиболее ощутимые последствия – в горных районах. Некоторые дороги полностью перекрыли из-за сугробов и поваленных деревьев.
Самая сложная ситуация в повете Альба, в Апусенах - горном массиве на западе, и массиве Себеш, которые являются южной частью Карпат. Там в ночь с субботы на воскресенье зафиксировали проблемы на десятках трансформаторных станций, обеспечивающих питание около 4 тысяч потребителей, и многих линиях электропередачи.
В нескольких случаях спасателям пришлось вытаскивать из сугробов авто с застрявшими на дороге людьми.
Метеослужба считает, что впереди – самый холодный для страны период этой зимы, температура воздуха в горных районах может снизиться до -15.
- 31 января сообщалось, что на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность .
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