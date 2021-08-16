В Румынии цыганский барон объявил о создании новой криптовалюты

Об этом рассказывает Newsmaker.md со ссылкой на digi24.ro.



Валюта будет называться Gypsycoin, что буквально переводится как "цыганская монета ".



Символом новой криптовалюты выступит традиционное колесо с флага цыган, размещенное на цыганском флаге на первом всемирном конгрессе народа в 1971 году.



"Проект Gypsycoin - это первая попытка объединить все цыганские общины на мировом уровне. Это будет универсальная монета ромов отовсюду. Также этот проект призван бороться с дискриминацией цыган, ксенофобией, повышать уровень образованности среди цыган и помогать им интегрироваться в общество. Символ новой криптовалюты легкоузнаваемый и ассоциируется с цыганами", - сообщается в пресс-релизе Международного цыганского конгресса.



Создатели новой криптовалюты обещают, что Gypsycoin станет единой валютой для всех цыган, поможет спонсировать образовательные и благотворительные проекты.

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