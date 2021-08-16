В Румынии цыганский барон объявил о создании новой криптовалюты
Цыганский барон Даниэл Чоабе заявил, что целью создания валюты является борьба с дискриминацией цыган и объединение всех разрозненных сообществ этого народа
Об этом рассказывает Newsmaker.md со ссылкой на digi24.ro.
Валюта будет называться Gypsycoin, что буквально переводится как "цыганская монета ".
Символом новой криптовалюты выступит традиционное колесо с флага цыган, размещенное на цыганском флаге на первом всемирном конгрессе народа в 1971 году.
"Проект Gypsycoin - это первая попытка объединить все цыганские общины на мировом уровне. Это будет универсальная монета ромов отовсюду. Также этот проект призван бороться с дискриминацией цыган, ксенофобией, повышать уровень образованности среди цыган и помогать им интегрироваться в общество. Символ новой криптовалюты легкоузнаваемый и ассоциируется с цыганами", - сообщается в пресс-релизе Международного цыганского конгресса.
Создатели новой криптовалюты обещают, что Gypsycoin станет единой валютой для всех цыган, поможет спонсировать образовательные и благотворительные проекты.
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