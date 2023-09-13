В Румынии снова нашли осколки дронов после атаки РФ юга Украины

Об этом сообщили в минобороны страны, передает Reuters .

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии... (идентифицировал) осколки, которые могли попасть от беспилотника, разлетевшись на площади в несколько десятков метров", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что осколки были подмечены в районе городов Нуфарул и Виктория в уезде Тулча.

Также в эту ночь в Румынии впервые объявляли воздушную тревогу из-за дронов над Украиной.

По словам полковника Евгения Чирице, сигнал тревоги RO-Alert сработал около 3:00 ночи и был направлен на таможенную зону Галац Рутьер в направлении Джурджулешты.

"Существует вероятность падения некоторых предметов с воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Спрячьтесь в подвалах или хранилищах гражданской защиты. При отсутствии укрытия оставайтесь внутри дома как можно дальше от окон и наружных стен", – говорится в сообщении, разосланном населению.

Известно, что тревога звучала в восьми населенных пунктах.

Ситуация в Румынии: что известно

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно, что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.