В Румынии решили поддержать Молдову, которая после Украины "больше всего подвергается агрессии и давлению РФ"
Высший совет обороны Румынии под председательством президента Клауса Иоганниса на заседании во вторник обсудил вопрос вмешательства РФ во внутренние дела Молдовы и дальнейшую поддержку Украины
Об этом сообщает пресс-служба совета.
На заседании совета обороны обсуждалась ситуация с безопасностью в Черноморском регионе и последствия для Румынии на фоне последних событий в контексте агрессии России против Украины и внешнего вмешательства в демократический процесс в Молдове.
Обсуждались перспективы дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО, Европейского Союза и международного сообщества.
Члены совета согласились с тем, что усилия Румынии должны быть комплексными, чтобы обеспечивать необходимую поддержку уязвимым партнерам в регионе, что, в частности, касается Молдовы, которая после Украины "наиболее подвержена российской агрессии и давлению".
Молдова является объектом гибридных дестабилизационных действий беспрецедентной интенсивности и сложности.
Совет обсудил лучшие возможности поддержать Молдову и укрепить ее институты.
"Совет отметил необходимость адаптации к региональным событиям и дальнейшему укреплению европейских и международных усилий поддержать Молдову", — подытожили в совете.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное