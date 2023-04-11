Об этом сообщает пресс-служба совета.

На заседании совета обороны обсуждалась ситуация с безопасностью в Черноморском регионе и последствия для Румынии на фоне последних событий в контексте агрессии России против Украины и внешнего вмешательства в демократический процесс в Молдове.

Обсуждались перспективы дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО, Европейского Союза и международного сообщества.

Члены совета согласились с тем, что усилия Румынии должны быть комплексными, чтобы обеспечивать необходимую поддержку уязвимым партнерам в регионе, что, в частности, касается Молдовы, которая после Украины "наиболее подвержена российской агрессии и давлению".

Молдова является объектом гибридных дестабилизационных действий беспрецедентной интенсивности и сложности.

Совет обсудил лучшие возможности поддержать Молдову и укрепить ее институты.

"Совет отметил необходимость адаптации к региональным событиям и дальнейшему укреплению европейских и международных усилий поддержать Молдову", — подытожили в совете.