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В Румынии решили поддержать Молдову, которая после Украины "больше всего подвергается агрессии и давлению РФ"

11 апреля, 2023 вторник
16:29
Мир

Высший совет обороны Румынии под председательством президента Клауса Иоганниса на заседании во вторник обсудил вопрос вмешательства РФ во внутренние дела Молдовы и дальнейшую поддержку Украины

Об этом сообщает пресс-служба совета.

На заседании совета обороны обсуждалась ситуация с безопасностью в Черноморском регионе и последствия для Румынии на фоне последних событий в контексте агрессии России против Украины и внешнего вмешательства в демократический процесс в Молдове.

Обсуждались перспективы дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО, Европейского Союза и международного сообщества.

Члены совета согласились с тем, что усилия Румынии должны быть комплексными, чтобы обеспечивать необходимую поддержку уязвимым партнерам в регионе, что, в частности, касается Молдовы, которая после Украины "наиболее подвержена российской агрессии и давлению".

Молдова является объектом гибридных дестабилизационных действий беспрецедентной интенсивности и сложности.

Совет обсудил лучшие возможности поддержать Молдову и укрепить ее институты.

"Совет отметил необходимость адаптации к региональным событиям и дальнейшему укреплению европейских и международных усилий поддержать Молдову", — подытожили в совете.

  • Напомним, компания Rheinmetall строит в Румынии центр обслуживания украинского оружия.
  • Также Румыния в сотрудничестве с США и Южной Кореей намерена построить завод по производству пороха и боеприпасов.
Молдова
Румыния
война с Россией
помощь Украине
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