В Румынии разбился вертолет, вылетевший на поисково-спасательную миссию истребителя МиГ-21, семь человек погибли

Об этом сообщает Reuters.



"Пилот вертолета IAR 330-Puma сообщил о неблагоприятных погодных условиях и был вызван на базу перед катастрофой. Вертолет упал вблизи села Гура-Доброджей на востоке Румынии", - говорится в сообщении.



Семь погибших членов экипажа служили на авиабазе Михаила Когельничану близ Констанцы на побережье Черного моря.



В то же время судьба и местонахождение самолета МиГ-21 пока неизвестны.







Как сообщалось ранее, в Черном море российский корабль атаковал гражданское судно под флагом Бангладеш, есть погибший.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb