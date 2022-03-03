В Румынии разбился вертолет, вылетевший на поисково-спасательную миссию истребителя МиГ-21, семь человек погибли
В среду, 2 марта, разбился румынский вертолет IAR 330-Puma с семью людьми на борту, вылетевшем на поисково-спасательную миссию после того, как истребитель МиГ-21 Lancer исчез с радаров
Об этом сообщает Reuters.
"Пилот вертолета IAR 330-Puma сообщил о неблагоприятных погодных условиях и был вызван на базу перед катастрофой. Вертолет упал вблизи села Гура-Доброджей на востоке Румынии", - говорится в сообщении.
Семь погибших членов экипажа служили на авиабазе Михаила Когельничану близ Констанцы на побережье Черного моря.
В то же время судьба и местонахождение самолета МиГ-21 пока неизвестны.
- Как сообщалось ранее, в Черном море российский корабль атаковал гражданское судно под флагом Бангладеш, есть погибший.
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