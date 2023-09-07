В Румынии рассматривают эвакуацию из села возле порта в Одесской области из-за атак РФ
Мэр коммуны Чаталкиой в Румынии Тудор Чернега обсудил с главой Минобороны возможность эвакуации местных жителей села Плауру из-за частых атак России на Одесчину
Об этом сообщает Digi24 .
Чернега заявил, что говорил с министром обороны о потенциальном отселении жителей села Плауру, что напротив Измаила, поскольку Измаил постоянно подвергается российским атакам, а между ними 300 метров.
"Мне остается связаться с местными жителями, а желающим переселиться добровольно должны быть обеспечены такие же условия, как и украинцам, а именно проживание и питание", - подчеркнул он.
Местные жители в комментариях признаются, что опасаются не проснуться на следующее утро, но "почти привыкли" и не хотят покидать село, где прожили большую часть жизни.
Что предшествовало
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.
В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам.
5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.
Также OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.
В среду, 6 сентября, министр Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства национальной обороны обнаружила на территории Румынии вероятные куски российского беспилотника.
Президент Клаус Иоганнис заявил, что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование.
Румыния уведомила Североатлантический альянс об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. НАТО выразило поддержку и заявило, что следит за развитием событий
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