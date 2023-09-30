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В Румынии радар зафиксировал возможное нарушение воздушного пространства страны во время атаки РФ на Украину

30 сентября, 2023 суббота
10:20
Мир

Министерство обороны Румынии подтвердило, что во время последней российской атаки на Одесчину в ночь на 30 сентября система радиолокационного наблюдения зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства страны

Об этом пишет Digi24.

Отмечается, что во время очередной российской атаки на украинские порты на Дунае была объявлена воздушная тревога для жителей поветов Тульча и Галац, расположенных рядом с украинскими городами Измаил и Рени.

"Радиолокационные системы наблюдения румынской армии зафиксировали вероятный несанкционированный вход в воздушное пространство страны, сигнал зафиксировали по пути в город Галац", – отмечается в сообщении.

Жители района говорят, что видели, что что-то падало с неба, а потом слышали истребители на низкой высоте. Следователи установили координаты, где был зафиксирован соответствующий сигнал радара, территория теперь изолирована.

В то же время по состоянию на данный момент объектов, упавших из воздушного пространства на территории страны, не обнаружено. В минобороны сообщили, что поиски продолжаются.

Последствия российских обстрелов для Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массированный удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии. Власти Румынии сначала отрицали падение фрагментов дронов и утверждали, будто они не представляли опасности для страны. Однако 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника.

Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенном недалеко от украинского Измаила. Кроме того, власти страны НАТО решили подтянуть средства ПВО ближе к границе.

Министерство иностранных дел Румынии выразило решительный протест России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, вызвало посла РФ и консультируется с НАТО.

Позже заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил, что армия готова при необходимости сбивать российские дроны. Румыния разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы. Президент Клаус Иоганнис заявил , что атаки российских БПЛА не направлены против страны, но сами инциденты являются неприемлемыми.

Из-за ударов РФ по Измаильскому району Одесчины 26 сентября останавливал работу пункт пропуска с Румынией "Орловка". В момент атаки там был автобус с детьми. Кроме того, пострадала гражданская инфраструктура пункта пропуска, многие гражданские, международное направление, почти 30 грузовиков, из них шесть выгорели полностью.

Следует добавить, что вечером пятницы, 29 сентября, россияне запустили ударные БПЛА для обстрела Украины. В Одесскую область "шахеды" двигались от Черного моря. Кроме того, есть попадание в объект инфраструктуры в соседней Винницкой области.

Румыния
Одещина
Война с Россией
безпілотник
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