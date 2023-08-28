В Румынии проверят все заправки после взрывов АЗС

Об этом сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

"С завтрашнего дня по всей стране все газозаправочные станции будут проверены. Кроме того, там, где будут обнаружены нарушения, которые могут привести к гибели людей или создадут угрозу для людей, деятельность будет закрыта на месте", - говорится в сообщении.

По его словам, если потребуется, то власти внесут законодательные изменения в течение следующей недели, чтобы эти вещи происходили без судебных тяжб и без того, чтобы определенные люди пытались сохранить свой бизнес, даже если он незаконный.

Премьер-министр добавил, что "все, кто несет прямую или моральную ответственность за эту трагедию, заплатят вне зависимости от того, кто они и какие должности занимают".