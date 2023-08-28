В Румынии проверят все заправки после взрывов АЗС
С понедельника, 28 августа, в Румынии начнут проверять все АЗС после взрыва на заправочной станции LPG со сжиженным газом, в результате которого погибли два человека, еще 57 получили ожоги
Об этом сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.
"С завтрашнего дня по всей стране все газозаправочные станции будут проверены. Кроме того, там, где будут обнаружены нарушения, которые могут привести к гибели людей или создадут угрозу для людей, деятельность будет закрыта на месте", - говорится в сообщении.
По его словам, если потребуется, то власти внесут законодательные изменения в течение следующей недели, чтобы эти вещи происходили без судебных тяжб и без того, чтобы определенные люди пытались сохранить свой бизнес, даже если он незаконный.
Премьер-министр добавил, что "все, кто несет прямую или моральную ответственность за эту трагедию, заплатят вне зависимости от того, кто они и какие должности занимают".
- Вечером субботы, 26 августа, в румынском округе Креведия произошел взрыв на заправочной станции LPG со сжиженным газом, в результате чего погибли два человека, 57 получили ожоги.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.02Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное