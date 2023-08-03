В Румынии провели поиски обломков российского дрона после атаки на Измаил
Минобороны Румынии провело в пограничье поиски обломков беспилотника российской армии. Никаких признаков техники там не нашли
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Румынии.
"Команда специалистов ВВС Румынии отправилась на место происшествия, чтобы расследовать сообщенные ситуации. Пока не были обнаружены конкретные элементы, которые доказывали бы распространенные гипотезы", - говорится в заявлении.
Российские дроны, атаковавшие Измаил в ночь с 1 на 2 августа, испугали жителей румынской коммуны Чаталкиой вблизи границы с Украиной. Люди рассказывали, что видели и слышали дроны, пролетающие над их домами. Один из дронов даже упал в лесу, но его обломки так и не были найдены. У некоторых жителей коммуны разбиты окна.
"Беспилотники, использованные Российской Федерацией в незаконных и неоправданных атаках, ни разу не пересекали воздушное пространство Румынии", – уточняют в ведомстве.
В Министерстве обороны добавили, что ужесточили меры безопасности и постоянно контролируют сухопутное, морское, воздушное пространства и сотрудничают с НАТО.
- 2 августа российские оккупанты атаковали Украину дронами. Их целью стали порты в Одесской области. Под ударом РФ был порт в Измаиле, там поврежден морской вокзал и инфраструктура украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае. Всего за ночь россияне повредили около 40 тысяч тонн зерна.
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