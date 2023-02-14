В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Об этом сообщает издание NewsMaker .

Как сообщается, по данным Румынского института исследования физики Земли, толчки произошли в уезде Горж, Олтения, в 15:16. Землетрясение произошло на глубине 40 км и было сильнейшим в Румынии с начала года.

За ним последовали еще два толчка магнитудой 3,5 и 3,4.