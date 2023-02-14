В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник, 14 февраля, в Румынии
Об этом сообщает издание NewsMaker .
Как сообщается, по данным Румынского института исследования физики Земли, толчки произошли в уезде Горж, Олтения, в 15:16. Землетрясение произошло на глубине 40 км и было сильнейшим в Румынии с начала года.
За ним последовали еще два толчка магнитудой 3,5 и 3,4.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения. 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- 11 февраля в Турции при попытке уехать за границу задержали Мехмета Яшара Джошкуна – главу компании-подрядчика строительства ЖК "Ренессанс" в провинции Хатай, дома которой мгновенно рассыпались во время землетрясения. Впоследствии правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, причастных к строительству завалившихся домов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.15
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.7
- Актуальное
- Важное