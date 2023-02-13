В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Об этом сообщило издание HotNews.ro .

По данным Национального института исследований и развития физики Земли (INFP), подземные толчки были зафиксированы на глубине 15 км.

В частности, известно, что землетрясение произошло в 102 км юго-западнее Сибиу и в 107 км северо-западнее Крайовы.

О пострадавших или повреждениях уведомлений нет.

В Румынии самое сильное землетрясение в 2022 году произошло 3 ноября и имело магнитуду 5,2, тогда как в 2021 году 26 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.