В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник днем в румынском уезде Горж
Об этом сообщило издание HotNews.ro .
По данным Национального института исследований и развития физики Земли (INFP), подземные толчки были зафиксированы на глубине 15 км.
В частности, известно, что землетрясение произошло в 102 км юго-западнее Сибиу и в 107 км северо-западнее Крайовы.
О пострадавших или повреждениях уведомлений нет.
В Румынии самое сильное землетрясение в 2022 году произошло 3 ноября и имело магнитуду 5,2, тогда как в 2021 году 26 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
- 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
- Число жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер 9 февраля уже превысило 20 тысяч человек.
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