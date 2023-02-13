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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2

13 февраля, 2023 понедельник
18:04
Мир

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник днем в румынском уезде Горж

Об этом сообщило издание HotNews.ro .

По данным Национального института исследований и развития физики Земли (INFP), подземные толчки были зафиксированы на глубине 15 км.

В частности, известно, что землетрясение произошло в 102 км юго-западнее Сибиу и в 107 км северо-западнее Крайовы.

О пострадавших или повреждениях уведомлений нет.

В Румынии самое сильное землетрясение в 2022 году произошло 3 ноября и имело магнитуду 5,2, тогда как в 2021 году 26 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7.

  • Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
  • По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения.
  • 8 февраля в Турцию прибыла группа украинских спасателей и парамедиков.
  • Число жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер 9 февраля уже превысило 20 тысяч человек.
Румыния
экологическая катастрофа
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