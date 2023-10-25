В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0, угрозы для Украины нет

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 127 км от границы с Украиной на глубине 131 км.

"Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 17 июня 2023 года с магнитудой 4,1.