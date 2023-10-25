В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,0, угрозы для Украины нет
Утром среды, 25 октября, на территории Румынии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,0 (по шкале Рихтера). Он не несет угрозы для населения Украины
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 127 км от границы с Украиной на глубине 131 км.
"Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.
Последнее мощное землетрясение из района гор Вранча было зарегистрировано 17 июня 2023 года с магнитудой 4,1.
- По состоянию на 27 сентября в Закарпатье с начала года зафиксировали 14 землетрясений. Самый мощный произошел в феврале в районе поселка Большая Добронь в 19 км к западу от города Мукачево. Его магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера. В последний раз в области землетрясение фиксировали в субботу, 23 сентября у села Голубино на Свалявщине, магнитуда была 2 балла, произошло оно на глубине 2 км.
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