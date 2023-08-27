В Румынии произошел взрыв на газовой заправке: один человек погиб и 57 ранены

Об этом сообщает Europa Libera Romania.

Отмечается, что взрывы произошли на трассе DN1A, примерно в 30 км от румынской столицы Бухареста. По имеющейся информации, после проверок заправочную станцию закрыли, однако она продолжила свою работу. На заправке находилось шесть 10000-литровых резервуаров, два из которых были полностью заполнены.

Власти активировали "красный план вмешательства", а больница Флореаска - "белый план", то есть весь медицинский персонал вызвали в больницу для усиления линии охраны.

Отмечается, что последние три взрыва прогремели, когда пожарные уже начали укрощать пламя. Из-за этого пострадали многие спасатели. По состоянию на утро 27 августа известно о 58 пострадавших, 39 из них – пожарные.

В результате пожара один человек скончался в больнице после остановки дыхания - у него произошло сердечное приступ.

Также в министерстве внутренних дел был создан кризисный штаб. В его состав вошел премьер-министр Марчел Чолаку.