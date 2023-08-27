В Румынии произошел взрыв на газовой заправке: один человек погиб и 57 ранены
Вечером субботы, 26 августа, в румынском округе Креведия произошел взрыв на заправочной станции LPG со сжиженным газом, в результате чего один человек погиб, 57 получили ожоги
Об этом сообщает Europa Libera Romania.
Отмечается, что взрывы произошли на трассе DN1A, примерно в 30 км от румынской столицы Бухареста. По имеющейся информации, после проверок заправочную станцию закрыли, однако она продолжила свою работу. На заправке находилось шесть 10000-литровых резервуаров, два из которых были полностью заполнены.
Власти активировали "красный план вмешательства", а больница Флореаска - "белый план", то есть весь медицинский персонал вызвали в больницу для усиления линии охраны.
Отмечается, что последние три взрыва прогремели, когда пожарные уже начали укрощать пламя. Из-за этого пострадали многие спасатели. По состоянию на утро 27 августа известно о 58 пострадавших, 39 из них – пожарные.
В результате пожара один человек скончался в больнице после остановки дыхания - у него произошло сердечное приступ.
Также в министерстве внутренних дел был создан кризисный штаб. В его состав вошел премьер-министр Марчел Чолаку.
- Накануне в российском Дагестане произошел взрыв на АЗС, где погибли более 30 человек. Согласно предварительным данным, причиной взрыва на автозаправочной станции в Махачкале могло стать нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.
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