Об этом передает Gospodarkamorska .

Отмечается, что инцидент произошел утром 14 сентября вблизи румынского города Муреш, когда товарный поезд с украинским зерном сошел с рельсов.

В результате аварии два вагона перевернулись на бок. В связи с чем из вагонов высыпалось несколько тонн зерна.

По информации местных властей, авария произошла в селе Рапа-де-Жос, через которое следовал товарный состав из 30 вагонов.

До сих пор следователи рассматривают несколько причин происшествия, в том числе нарушение тяги железной дороги и диверсию.

14 сентября в Болгарии фермеры вышли на протест против украинского зерна . Производители настаивают на том, чтобы знать, где хранится украинское зерно и, прежде всего, не смешивать его с болгарским. Протест также будет направлен против высоких цен на удобрения, используемые для обработки почвы.

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