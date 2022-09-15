В Румынии поезд с украинским зерном сошел с рельсов: полиция допускает диверсию
Вблизи румынского города Муреш сошел с рельсов товарный поезд с украинским зерном. Полиция не исключает диверсию
Об этом передает Gospodarkamorska .
Отмечается, что инцидент произошел утром 14 сентября вблизи румынского города Муреш, когда товарный поезд с украинским зерном сошел с рельсов.
В результате аварии два вагона перевернулись на бок. В связи с чем из вагонов высыпалось несколько тонн зерна.
По информации местных властей, авария произошла в селе Рапа-де-Жос, через которое следовал товарный состав из 30 вагонов.
До сих пор следователи рассматривают несколько причин происшествия, в том числе нарушение тяги железной дороги и диверсию.
- 14 сентября в Болгарии фермеры вышли на протест против украинского зерна . Производители настаивают на том, чтобы знать, где хранится украинское зерно и, прежде всего, не смешивать его с болгарским. Протест также будет направлен против высоких цен на удобрения, используемые для обработки почвы.
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