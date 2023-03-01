В Румынии "почетным советником" премьер-министра стал робот с искусственным интеллектом
В среду, 1 марта, во время заседания правительства премьер-министр Румынии Николае Чуке назначил своим почетным советником работа с искусственным интеллектом ION
Об этом сообщил премьер-министр Николае Чуке на фейсбуке .
Румыния стала первой страной в мире, назначившей работу с искусственным интеллектом на одну из руководящих должностей. Он называется ION, что является отраженным словом NOI, что в переводе с румынского означает "мы".
ION буду выполнять роль почетного советника премьер-министра. Он будет собирать с публичного пространства мнения румын на разные темы, представляющие общий интерес. В режиме реального времени ION будет информировать правительство о предложениях, проблемах и пожеланиях граждан страны.
Чуке отметил, что этот проект разработали лучшие румынские исследователи и профессора в этой области, которые "только хотели через этот проект дать голос румынам". То есть проект полностью румынский: от дизайна до разработки программного обеспечения и построения аппаратной поддержки.
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