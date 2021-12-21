В Румынии планируют провести протесты из-за усиления карантинных ограничений

Об этом сообщает Euronews.



Во вторник, 21 декабря, парламент Румынии должен проголосовать или распространить действие COVID-пропуска на рабочие места.



COVID-пропуск подтверждает, что его владелец либо был полностью вакцинирован, либо получил отрицательный результат теста на коронавирус в течение последних 48 часов, либо недавно выздоровел от болезни. С октября этого года он необходим для посещения ресторанов, торговых центров, магазинов (кроме продуктовых), культурных объектов, бассейнов и тренажерных залов.



Предыдущие усилия правительства повысить уровень вакцинации в значительной степени провалились, поэтому в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом в стране парламент решил распространить использование COVID-пропуска на рабочие места.



Тем не менее, ультраправая популистская партия Альянс за единство Румынии (AUR) выступила категорически против законопроекта и назвала его скрытой попыткой ввести обязательную вакцинацию. Ожидается, что во вторник, 21 декабря, тысячи человек соберутся под парламентом, чтобы выразить свой протест.



По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), Румыния имеет один из самых низких уровней вакцинации в ЕС: только 39,6% из ее 19,3 млн жителей полностью привиты от COVID-19. Средний показатель для стран ЕС составляет 67,3%.

Напомним, 6 декабря Румыния зафиксировала два первых заражения "Омикроном" и усилила карантинные ограничения.

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