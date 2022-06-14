В Румынии открыли выставку военного фотожурналиста Макса Левина
14 июня в Румынии открыли выставку фотожурналиста Макса Левина, которого российские оккупанты убили в марте на Киевщине
Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко.
"Вместе с господином Марчелем Чолаку, главой палаты депутатов парламента Румынии, открыли выставку Макса Левина, военного фотожурналиста, который был жестоко убит российскими оккупантами в Межигорском районе Киевской области", - написал Корниенко.
Он добавил, что благодаря работе журналиста Макса Левина весь мир может увидеть ужасы, которые происходили и продолжают происходить в Украине.
"Но даже убивая журналистов, освещающих страшные события этой бессмысленной войны, российским нацистам не удастся скрыть следы своих страшных и позорных зверств. Мы будем помнить каждого, кто положил свою жизнь, пытаясь донести миру, какой он на самом деле, "русский мир" , – добавил Корниенко.
- 13 марта Максим Левин в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправились в Гуту Межигорскую документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними пропала. Об исчезновении Макса Левина сообщили 22 марта. А 1 апреля в Киевской области обнаружили его тело. По данным следователей, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.
- Зеленский посмертно наградил фотокорреспондента Макса Левина орденом "За мужество".
- Также Макс Левин получил посмертное отличие Премии имени Георгия Гонгадзе
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.28
Покупка 34.28Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.65Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное