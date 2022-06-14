Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

"Вместе с господином Марчелем Чолаку, главой палаты депутатов парламента Румынии, открыли выставку Макса Левина, военного фотожурналиста, который был жестоко убит российскими оккупантами в Межигорском районе Киевской области", - написал Корниенко.

Он добавил, что благодаря работе журналиста Макса Левина весь мир может увидеть ужасы, которые происходили и продолжают происходить в Украине.

"Но даже убивая журналистов, освещающих страшные события этой бессмысленной войны, российским нацистам не удастся скрыть следы своих страшных и позорных зверств. Мы будем помнить каждого, кто положил свою жизнь, пытаясь донести миру, какой он на самом деле, "русский мир" , – добавил Корниенко.

13 марта Максим Левин в сопровождении военнослужащего и в прошлом фотографа Алексея Чернышева отправились в Гуту Межигорскую документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с ними пропала. Об исчезновении Макса Левина сообщили 22 марта. А 1 апреля в Киевской области обнаружили его тело. По данным следователей, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Зеленский посмертно наградил фотокорреспондента Макса Левина орденом "За мужество".

Также Макс Левин получил посмертное отличие Премии имени Георгия Гонгадзе

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