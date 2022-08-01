В Румынии обнаружили дрейфующую морскую мину в Черном море
Румынские военные обезвредили морскую мину, дрейфующую в Черном море недалеко от берега
Об этом сообщает Reuters.
В министерстве обороны Румынии говорят, что обезвреженная 31 июля мина – это вторая морская мина, которую румынские военные деактивировали в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.
Взрывоопасный предмет дрейфовал примерно в двух морских милях от румынского берега.
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