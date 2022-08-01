В Румынии обнаружили дрейфующую морскую мину в Черном море

Об этом сообщает Reuters.



В министерстве обороны Румынии говорят, что обезвреженная 31 июля мина – это вторая морская мина, которую румынские военные деактивировали в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.



Взрывоопасный предмет дрейфовал примерно в двух морских милях от румынского берега.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb