В Румынии нашли мертвым чемпиона страны по бодибилдингу. Спортсмен якобы утонул в мелководном озере

Об этом сообщает The Mirror.

Бодибилдера Кетелина Стефанеску нашли мертвым на озере у коммуны Лазури, Румыния. Сообщается, что тело 30-летнего спортсмена было обнаружено на глубине 1 метра.

Озеро мелководное. Стефанеску рыбачил вместе со своим товарищем, однако друг должен был отправиться домой и оставил спортсмена наедине. По возвращении он нашел бодибилдера без сознания.

На место прибыли полиция и медики. Однако врачи не сумели спасти Кетелина Стефанеску и констатировали смерть.

"Выясняются все обстоятельства случившегося", - заявили правоохранители округа Дамбовица.

Кто такой Кетелин Стефанеску

Кетелин Стефанеску – бывший чемпион Румынии по бодибилдингу в весовой категории до 80 кг. Он выступал в категории классического бодибилдинга для участников ростом до 180 см.

Работал тренером по фитнесу. У спортсмена остались жена и дочь.