В Румынии нашли мертвым чемпиона страны по бодибилдингу. Спортсмен якобы утонул в мелководном озере
Во вторник, 11 июля, в мелководном озере якобы утонул румынский бодибилдер Кетелин Стефанеску
Об этом сообщает The Mirror.
Бодибилдера Кетелина Стефанеску нашли мертвым на озере у коммуны Лазури, Румыния. Сообщается, что тело 30-летнего спортсмена было обнаружено на глубине 1 метра.
Озеро мелководное. Стефанеску рыбачил вместе со своим товарищем, однако друг должен был отправиться домой и оставил спортсмена наедине. По возвращении он нашел бодибилдера без сознания.
На место прибыли полиция и медики. Однако врачи не сумели спасти Кетелина Стефанеску и констатировали смерть.
"Выясняются все обстоятельства случившегося", - заявили правоохранители округа Дамбовица.
Кто такой Кетелин Стефанеску
Кетелин Стефанеску – бывший чемпион Румынии по бодибилдингу в весовой категории до 80 кг. Он выступал в категории классического бодибилдинга для участников ростом до 180 см.
Работал тренером по фитнесу. У спортсмена остались жена и дочь.
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