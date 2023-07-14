Об этом сообщает Sofia Globe.

Кроме военно-морских сил Румынии и Болгарии, в учениях НАТО также примут участие корабли и личный состав ВМС Бельгии, Великобритании, Греции, Италии, Турции, Франции и США.

В минобороны Болгарии добавили, что корабли ВМС страны "Tsibur" и "Shkval" прибыли в румынские воды 13 июля. Во время плавания судна производили постоянный мониторинг территории на наличие мин, а также проводили проверку чистоты морской воды.

Учения "Посейдон-2023" направлены на повышение уровня подготовки личного состава в планировании и проведении противоминных мероприятий, обследовании мелководных участков и уничтожении неразорванных боеприпасов в коалиционном формате.

Тренировки будут проводиться в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Обучение стран-членов Североатлантического союза проходит ежегодно, начиная с 2022 года, поочередно на территории Болгарии и Румынии.