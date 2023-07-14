В Румынии начались совместные с Болгарией противоминные учения НАТО
В пятницу, 14 июля, в минобороны Болгарии заявили о начале совместных с Румынией противоминных учений "Посейдон-2023". Они пройдут в румынском городе Констанца и территориальных водах страны с 14 по 21 июля
Об этом сообщает Sofia Globe.
Кроме военно-морских сил Румынии и Болгарии, в учениях НАТО также примут участие корабли и личный состав ВМС Бельгии, Великобритании, Греции, Италии, Турции, Франции и США.
В минобороны Болгарии добавили, что корабли ВМС страны "Tsibur" и "Shkval" прибыли в румынские воды 13 июля. Во время плавания судна производили постоянный мониторинг территории на наличие мин, а также проводили проверку чистоты морской воды.
Учения "Посейдон-2023" направлены на повышение уровня подготовки личного состава в планировании и проведении противоминных мероприятий, обследовании мелководных участков и уничтожении неразорванных боеприпасов в коалиционном формате.
Тренировки будут проводиться в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Обучение стран-членов Североатлантического союза проходит ежегодно, начиная с 2022 года, поочередно на территории Болгарии и Румынии.
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