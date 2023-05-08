В Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций НАТО
В понедельник, 8 мая, в Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций Североатлантического альянса
Об этом сообщает Минобороны Румынии.
Учения будут продолжаться до 18 мая на тренировочных базах румынской армии и в районах городов Бабадаг, Бакеу, Кампия Турзий, Констанца, Чинка, Деда, Мангалия, Марачинень, Михаил Когелничану, Рестолица, Регин, Тиргу-Муреш, Тулча и Унгены.
В учениях принимают участие более 500 румынских солдат, около 100 иностранных военнослужащих из таких стран-союзников, как Болгария, Польша, Португалия, Испания и США, а также около 100 наземных, воздушных и морских технических средств.
"Основная цель этих комплексных учений – сертификация трех объектов способности НАТО – морской группы Сил специальных операций, сухопутной группы Сил специального назначения и вертолета воздушного отряда специального назначения", – говорится в сообщении.
Кроме того, военнослужащие из таких стран-партнеров Альянса, как Грузия, Иордания и Республика Молдова, принимают участие в качестве наблюдателей.
- Ранее сообщалось, что Южная Корея и США с 25 мая проведут крупнейшие в истории совместные боевые учения.
- Североатлантический альянс провел обучение по выявлению подлодок РФ, которые могут осуществлять диверсии против ЕС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное