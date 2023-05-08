Об этом сообщает Минобороны Румынии.

Учения будут продолжаться до 18 мая на тренировочных базах румынской армии и в районах городов Бабадаг, Бакеу, Кампия Турзий, Констанца, Чинка, Деда, Мангалия, Марачинень, Михаил Когелничану, Рестолица, Регин, Тиргу-Муреш, Тулча и Унгены.

В учениях принимают участие более 500 румынских солдат, около 100 иностранных военнослужащих из таких стран-союзников, как Болгария, Польша, Португалия, Испания и США, а также около 100 наземных, воздушных и морских технических средств.

"Основная цель этих комплексных учений – сертификация трех объектов способности НАТО – морской группы Сил специальных операций, сухопутной группы Сил специального назначения и вертолета воздушного отряда специального назначения", – говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие из таких стран-партнеров Альянса, как Грузия, Иордания и Республика Молдова, принимают участие в качестве наблюдателей.