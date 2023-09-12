В Румынии начали строить укрытие в селе, в районе которого обнаружили обломки русского дрона
Минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенном недалеко от украинского Измаила
Об этом сообщили в минобороны Румынии.
Минобороны начало работу по созданию зон защиты населения Плаура в уезде Тулча в соответствии с решением, принятым 7 сентября, "по принятию мер защиты национальной территории в непосредственной близости от зоны конфликта в Украине".
Работы проводит отряд из около 50 военнослужащих. Они устанавливают два укрытия из сборных бетонных элементов, а также проведут работы по благоустройству. По планам, укрытие будет иметь размеры 9,6 м в длину, 2 м в ширину (внутри) и 1,5 м в высоту (внутри).
Предыстория: как и когда в Румынии обнаружили остатки дрона-камикадзе
В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.
В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.
OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.
Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника.
Иоганнис заявил, что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование. Румыния сообщила Североатлантический альянс об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. НАТО выразила поддержку и заявила, что следит за развитием событий.
7 сентября мэр коммуны Чаталкиой в Румынии Тудор Чернега обсудил с главой минобороны возможность эвакуации местных жителей села Плауру из-за частых атак России на Одесщину.10 сентября стало известно, что временного поверенного в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте срочно вызвали в МИД.
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