В Румынии начали строить укрытие в селе, в районе которого обнаружили обломки русского дрона

Об этом сообщили в минобороны Румынии.

Минобороны начало работу по созданию зон защиты населения Плаура в уезде Тулча в соответствии с решением, принятым 7 сентября, "по принятию мер защиты национальной территории в непосредственной близости от зоны конфликта в Украине".

Работы проводит отряд из около 50 военнослужащих. Они устанавливают два укрытия из сборных бетонных элементов, а также проведут работы по благоустройству. По планам, укрытие будет иметь размеры 9,6 м в длину, 2 м в ширину (внутри) и 1,5 м в высоту (внутри).

Предыстория: как и когда в Румынии обнаружили остатки дрона-камикадзе

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника.

Иоганнис заявил, что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование. Румыния сообщила Североатлантический альянс об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. НАТО выразила поддержку и заявила, что следит за развитием событий.

7 сентября мэр коммуны Чаталкиой в Румынии Тудор Чернега обсудил с главой минобороны возможность эвакуации местных жителей села Плауру из-за частых атак России на Одесщину.