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В Румынии началась Черноморская конференция по безопасности "Крымской платформы", - председатель правления "Крымской правозащитной группы"

12 апреля, 2023 среда
16:42
война с Россией

Председатель правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник отметила, что на конференции продолжаются экспертные обсуждения вопросов безопасности в рамках Черноморского региона

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что Румыния принимает Первую Черноморскую конференцию по безопасности является четким подтверждением того, что это наш надежный партнер. Стартовал первый день конференции, который проходит на экспертном уровне. Продолжаются экспертные обсуждения вопросов безопасности и вызовов, возникших из-за российской агрессии. Была представлена концепция безопасности трека в рамках Черноморского региона", – отметила Скрипник.

По словам главы правления "Крымской правозащитной группы", без решения крымского вопроса не будет международной безопасности.

"На конференции раздаются заявления, что Крым и Черное море не являются исключительно вопросом украинско-российских отношений, это вопрос международной безопасности. Без решения крымского вопроса не будет международной безопасности. Ключевой тезис конференции - это то, что мы должны объединяться, чтобы противодействовать агрессору на всех уровнях. На конференции также рассматривается гуманитарное измерение в контексте информационной войны", - добавила Скрипник.

  • Напомним, компания Rheinmetall строит в Румынии центр обслуживания украинского оружия.
  • Также Румыния в сотрудничестве с США и Южной Кореей намерена построить завод по производству пороха и боеприпасов.
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