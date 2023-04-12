Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что Румыния принимает Первую Черноморскую конференцию по безопасности является четким подтверждением того, что это наш надежный партнер. Стартовал первый день конференции, который проходит на экспертном уровне. Продолжаются экспертные обсуждения вопросов безопасности и вызовов, возникших из-за российской агрессии. Была представлена концепция безопасности трека в рамках Черноморского региона", – отметила Скрипник.

По словам главы правления "Крымской правозащитной группы", без решения крымского вопроса не будет международной безопасности.

"На конференции раздаются заявления, что Крым и Черное море не являются исключительно вопросом украинско-российских отношений, это вопрос международной безопасности. Без решения крымского вопроса не будет международной безопасности. Ключевой тезис конференции - это то, что мы должны объединяться, чтобы противодействовать агрессору на всех уровнях. На конференции также рассматривается гуманитарное измерение в контексте информационной войны", - добавила Скрипник.