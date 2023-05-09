Об этом сообщает DIGI24.

Он отметил: "Поражение нацистской Германии, капитулировавшее перед освободительными силами Запада, означало для Европы падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент".

В настоящее время празднование превратилось в пропагандистский повод для поддержки действий России в Украине, считает Чуке.

"Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами", - заявляет румынский премьер.

Историческая правда, по его словам, была искажена, поскольку игнорируется роль других стран в победе над фашизмом. Следовательно, необходимо напомнить о таких важных моментах войны, как высадка в Нормандии, освобождение Парижа, Мадрида и Рима, Афин и значительной части Германии, совместные действия союзных американских, британских и французских войск.