В Румынии инициировали перенос Дня победы с 9 на 8 мая
Румынский премьер-министр Николае Чуке инициировал перенести празднование Дня победы с 9 на 8 мая
Об этом сообщает DIGI24.
Он отметил: "Поражение нацистской Германии, капитулировавшее перед освободительными силами Запада, означало для Европы падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент".
В настоящее время празднование превратилось в пропагандистский повод для поддержки действий России в Украине, считает Чуке.
"Чтобы отразить подлинный символизм капитуляции нацистской Германии, я инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии вместе с нашими трансатлантическими партнерами", - заявляет румынский премьер.
Историческая правда, по его словам, была искажена, поскольку игнорируется роль других стран в победе над фашизмом. Следовательно, необходимо напомнить о таких важных моментах войны, как высадка в Нормандии, освобождение Парижа, Мадрида и Рима, Афин и значительной части Германии, совместные действия союзных американских, британских и французских войск.
- Ранее стало известно, что в Молдове за ношение георгиевской ленты 9 мая будут штрафовать .
- А 7 мая административный суд Берлина отменил запрет на российские флаги во время памятных мер 8 и 9 мая, полиция выступила против. Уже 8 мая Высший административный суд Берлина снова запретил демонстрацию российских флагов в столице Германии в течение 8 и 9 мая.
- Кроме того, в День памяти и примирения 8 мая 2023 года украинское посольство в Берлине (ФРГ) впервые отказалось от возложения цветов у советских памятников или советской символики.
- А президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предлагает установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Также он подписал указ о праздновании Дня Европы ежегодно 9 мая.
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