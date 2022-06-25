В Румынии говорят, что не будут транспортировать украинское зерно, когда соберут собственный урожай

Об этом сообщает ABC News.

"Поскольку украинские морские порты были заблокированы или захвачены российскими войсками, румынский порт Констанца стал основным каналом для экспорта зерна из Украины на фоне растущего мирового продовольственного кризиса. Это крупнейший порт Румынии, где находится зерновой терминал с самой быстрой загрузкой в Европе. Он уже с момента полномасштабное вторжение России пропустил почти миллион тонн зерна из Украины - одного из крупнейших мировых экспортеров пшеницы и кукурузы. Но портовые операторы говорят, что не смогут увеличить объемы транспортировки или хотя бы сохранить их без согласованной поддержки и инвестиций Евросоюза", - говорится в материале.

"Если мы хотим и дальше помогать украинским фермерам, то нам нужна помощь, чтобы увеличить наши перегрузочные возможности. Ни один оператор не может инвестировать в инфраструктуру, которая станет лишней после окончания войны", – цитирует ABC директора по зерновым операциям главного оператора Констанцы Comvex Дэна Долгина .

"Пропускная способность Comvex – до 72 тыс. тонн зерновых в сутки. Это, а также близость Констанцы к Украине по суше и к Суэцкому каналу по морю, делает ее лучшим маршрутом для украинского сельскохозяйственного экспорта. Другие альтернативы – это автомобильные и железнодорожные перевозки через западную границу Украины в Польшу и ее балтийские порты", – объясняет ABC News.

Спустя всего несколько дней после российского вторжения компания Comvex инвестировала в новое разгрузочное предприятие, предусмотрев, что Украине придется изменить маршрут экспорта сельскохозяйственной продукции. Это позволило порту за последние четыре месяца отгрузить около миллиона тонн украинского зерна, большинство из которых прибыли на баржи по Дунае. Но поскольку в Украине все еще заблокировано в 20 раз больше, а в самой Румынии и других странах, использующих Констанцу для экспорта, приближается сезон сбора урожая, то Долгин прогнозирует, что темпы доставки украинского зерна замедлятся.

"Поскольку летний урожай в Румынии набирает обороты, все портовые операторы перейдут на румынские зерновые", – предупредил он.

Поиском решения занимались и во время недавнего визита президента Румынии Клауса Иоганниса в Киев, который совпал с визитом в Украину глав Франции, Германии и Италии.

"Операторы портов нуждаются в финансовой поддержке со стороны румынских властей, но финансирование должно поступать от Европейского Союза. Нужна комбинация быстрых и минимальных инвестиций. Большие инвестиции невозможно сделать быстро, а мы должны искать быстрые решения для расширения существующих мощностей румынских портов, если мы хотим помочь Украине сейчас", – цитирует ABC румынского аналитика Георге Вулканеску.

Напомним, 24 июня Минагрополитики сообщило , что Украина смогла экспортировать лишь 4 млн тонн зерна, еще 18 – ждут элеваторов.

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