Об этом сообщает Альянс сельского хозяйства и сотрудничества (ААС), передает adevarul.ro.

"Как мероприятие по защите деятельности фермеров и агропродовольственного сектора мы просим президента Клауса Иоганниса, политиков и чиновников представлять интересы Румынии жестче и принять все юридические шаги и дипломатические меры, предпринимаемые для запрета транзита и импорта сельхозпродукции из Украины в период с 15 июня 2023 года 15 марта 2024 года", – заявляет ААС.

Альянс отмечает, что сельскохозяйственный рынок "сильно нарушен в ущерб румынским фермерам". Он утверждает, что в 2023 году большинство аграриев будут вынуждены закрыть свои фермы из-за высоких затрат на выращивание сельхозкультур, и перспектива реализации продукции по ценам ниже себестоимости "даже при хороших условиях производства их не спасет".

В обращении АСС отмечается, что сумма в EUR10 млн, выделенная Европейской Комиссией Румынии для смягчения ущерба, незначительна. "Эти средства максимум могут быть перенаправлены на восстановление хотя бы частично дорожной инфраструктуры, поврежденной интенсивным транзитом украинских товаров", - уверены в АСС.

Отметим, что в Польше, а также в Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии на прошлой неделе прошли акции сельхозпроизводителей, протестующих против увеличения поставок зерна из Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины.