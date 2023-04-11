В Румынии фермеры требуют запретить импорт и транзит зерна из Украины: угрожают общенациональным протестом
Румынские фермеры угрожают начать 7 июня масштабную общенациональную акцию протеста, если власти не запретят транзит и импорт зерна из Украины на период с 15 июня 2023 года по 15 марта 2024 года
Об этом сообщает Альянс сельского хозяйства и сотрудничества (ААС), передает adevarul.ro.
"Как мероприятие по защите деятельности фермеров и агропродовольственного сектора мы просим президента Клауса Иоганниса, политиков и чиновников представлять интересы Румынии жестче и принять все юридические шаги и дипломатические меры, предпринимаемые для запрета транзита и импорта сельхозпродукции из Украины в период с 15 июня 2023 года 15 марта 2024 года", – заявляет ААС.
Альянс отмечает, что сельскохозяйственный рынок "сильно нарушен в ущерб румынским фермерам". Он утверждает, что в 2023 году большинство аграриев будут вынуждены закрыть свои фермы из-за высоких затрат на выращивание сельхозкультур, и перспектива реализации продукции по ценам ниже себестоимости "даже при хороших условиях производства их не спасет".
В обращении АСС отмечается, что сумма в EUR10 млн, выделенная Европейской Комиссией Румынии для смягчения ущерба, незначительна. "Эти средства максимум могут быть перенаправлены на восстановление хотя бы частично дорожной инфраструктуры, поврежденной интенсивным транзитом украинских товаров", - уверены в АСС.
Отметим, что в Польше, а также в Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии на прошлой неделе прошли акции сельхозпроизводителей, протестующих против увеличения поставок зерна из Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины.
- Напомним, 11 апреля в Румынии решили поддержать Молдову, которая после Украины "больше всего подвергается агрессии и давлению РФ".
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