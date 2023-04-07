В Румынии фермеры снова протестуют через украинское зерно, может замедлиться работа пункта пропуска
Румынские фермеры возобновили протесты из-за импорта зерна из Украины, что привело к снижению цен на их продукцию. Возможны задержки пересечения границы в "Порубном – Сирете"
Об этом информирует Digi24
"Румынские протестующие, выступающие против импорта зерна из Украины, двигаются со своими тракторами и другой сельскохозяйственной техникой к местам, где запланировали акции - в частности, и пунктам пропуска на границе, которые угрожают заблокировать", - пишет ведомство.
Около 200 фермеров собираются в Бухаресте перед представительством Европейской комиссии, чтобы выразить возмущение незначительными размерами компенсации для пострадавших в результате экспорта украинского зерна.
Государственная пограничная служба Украины предупреждает о возможных задержках пересечения границы в пункте пропуска "Порубное – Сирет".
"В ходе акций предусматривается проведение митингов в разных регионах Румынии и возможное блокирование дорог международного сообщения, в частности перед пунктом пропуска "Порубное – Сирет". Это может замедлить пропуск граждан и транспортных средств в обоих направлениях", – пишет прессслужба.
Сообщается, что на 15:00 румынская сторона прекратила оформление грузовиков на выезд из Украины. Также наблюдается накопление легковых транспортных средств на въезде в Украину до 500 единиц.
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Сейчас на выезд из Украины на легковом направлении и пешеходном переходе очередей нет.
Ближайшими пунктами пропуска на границе с Румынией являются работающие круглосуточно "Дьяковцы – Раковец" и "Красноильск – Викову де Сус".
- 2 февраля польские фермеры уже блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.
- 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.
- 29 марта премьер-министр Моравецкий заявил, что Польша обещает ввести правила, которые будут ограничивать наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта.
- 4 апреля Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку на фоне ситуации. Фермеры терпят убытки и требуют от правительства справиться с кризисом
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