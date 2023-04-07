Об этом информирует Digi24

"Румынские протестующие, выступающие против импорта зерна из Украины, двигаются со своими тракторами и другой сельскохозяйственной техникой к местам, где запланировали акции - в частности, и пунктам пропуска на границе, которые угрожают заблокировать", - пишет ведомство.

Около 200 фермеров собираются в Бухаресте перед представительством Европейской комиссии, чтобы выразить возмущение незначительными размерами компенсации для пострадавших в результате экспорта украинского зерна.

Государственная пограничная служба Украины предупреждает о возможных задержках пересечения границы в пункте пропуска "Порубное – Сирет".

"В ходе акций предусматривается проведение митингов в разных регионах Румынии и возможное блокирование дорог международного сообщения, в частности перед пунктом пропуска "Порубное – Сирет". Это может замедлить пропуск граждан и транспортных средств в обоих направлениях", – пишет прессслужба.

Сообщается, что на 15:00 румынская сторона прекратила оформление грузовиков на выезд из Украины. Также наблюдается накопление легковых транспортных средств на въезде в Украину до 500 единиц.

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Сейчас на выезд из Украины на легковом направлении и пешеходном переходе очередей нет.

Ближайшими пунктами пропуска на границе с Румынией являются работающие круглосуточно "Дьяковцы – Раковец" и "Красноильск – Викову де Сус".