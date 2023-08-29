В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 пострадавших

Об этом сообщает румынское издание Digi24 , ссылаясь на румынскую генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям.

Автобус задел ограничитель высоты. 8 взрослых доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами и травмами конечностей. Еще 6 человек получили медицинскую помощь на месте аварии и отказались от госпитализации.

Ранее, 25 августа, на севере Италии автобус с украинцами столкнулся с фурой, в результате чего по меньшей мере 15 человек пострадали, четырех из них госпитализировали в тяжелом состоянии.