В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 пострадавших
В румынском городе Неводар в ДТП попал автобус, в котором, по предварительным данным, ехали около 40 украинцев
Об этом сообщает румынское издание Digi24 , ссылаясь на румынскую генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям.
Автобус задел ограничитель высоты. 8 взрослых доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами и травмами конечностей. Еще 6 человек получили медицинскую помощь на месте аварии и отказались от госпитализации.
Ранее, 25 августа, на севере Италии автобус с украинцами столкнулся с фурой, в результате чего по меньшей мере 15 человек пострадали, четырех из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
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