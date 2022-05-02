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"В руководстве России забыли все уроки Второй мировой": Зеленский отреагировал на заявление Лаврова по поводу евреев-антисемитов и назвал его "великим знатоком" гитлеризма

2 мая, 2022 понедельник
23:30
война с Россией

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях-антисемитах и "еврейской крови" Адольфа Гитлера

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Если когда-то у этого государства было то, что называют репутацией, то сейчас Россия делает ежедневно такие вещи, которые просто исключают какую-либо адекватность. Вчера, например, министр иностранных дел РФ открыт и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты якобы среди евреев, и что якобы у Гитлера была еврейская кровь. Как вообще можно было такое сказать накануне годовщины победы над нацизмом?", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов.

"Конечно, сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле, но тем не менее, никто не слышит возражений или оправданий из Москвы. Там молчат, а значит, соглашаются с тем, что сказал их министр иностранных дел. После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами Меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яре близ Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря", - добавил он.

По мнению президента, подобный антисемитский выпад Лаврова означает, что в руководстве России забыли все уроки Второй мировой войны.

"А может, никогда и не учили тех уроков. А потому вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию? Останутся ли отношения с Россией как обычно? Потому что это все неслучайно. Неслучайные слова российского министра иностранных дел – "великого" знатока гитлеризма", - сказал Зеленский.

Он сравнил действия русских военных с нацистами.

"Не случайно российские окупанты на украинской земле так называемые фильтрационные лагеря через которые проводят тысячи и тысячи наших граждан, украинцев. Где убивают, пытают, насилуют наших людей. Не случайно окупанты  захватывают гражданских и вывозят как заложников или депортируют как бесплатную рабочую силу. Не случайно они ведут называемую тотальную войну на уничтожение всего живого, после которой остаются только сожженные руины. От целых городов и сел. Чтобы делать все это - надо отбросить полностью мораль и достижения победителей нацизма", - отметил президент.

Зеленский считает, что если такие люди работают в российском руководстве – это не значит, что они могут судить о других в Европе или в мире.

"Если они посылают своих граждан умирать десятками тысяч на чужой земле и даже не уносят тела убитых с улиц, дорог, полей, то это не значит, что все остальные похожи на них. Если среди них есть люди, которые сами происходят из Украины, но поддерживают истребление украинцев, украинского, так это не значит, что все остальные отказались от нормальной человеческой морали", - подытожил он.

  • Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал евреев "величайшими антисемитами" и заявил, что "у Гитлера была еврейская кровь", сравнивая его с Владимиром Зеленским, который имеет еврейское происхождение.
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Владимир Зеленский
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