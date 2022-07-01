В руководстве минобороны Беларуси начали "зачищать" выходцев из Украины, - основатель "Белого легиона"

Об этом общественный деятель, основатель организации "Белый легион" Сергей Бульба рассказал в эфире Эспрессо.

Он выразил, что приоритетно не самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко определяет вводить или нет белорусское войско в Украину.

"Одна из проблем, которая настораживает Россию, которую они нашли для себя - собрали информацию и проанализировали, сколько выходцев из Украины сейчас находится в руководстве минобороны Беларуси. Их это очень беспокоит. Когда у меня украинские журналисты начали спрашивать: Вот Лукашенко начал "зачищать русскомирцев" в минобороны, я удивлялся, потому что не находил подтверждения этой информации. А то, что начали "зачищать" выходцев из Украины в руководстве МО – это информация уже есть", - сказал Бульба.

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По его данным, есть тенденция роста подачи офицеров на военную медицинскую комиссию.

"Людей подталкивают к тому, чтобы они увольнялись и тихо шли якобы по состоянию здоровья. Потому что сейчас уволиться по политическим мотивам - это поставить на себе крест. На прошлой неделе была команда собрать информацию по всем офицерам, которые с 2020 года уволились по политическим мотивам. - для чего им это нужно, мы не знаем", - подытожил деятель.

27 июня представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий заявил, что кремль не оставляет попыток втянуть Беларусь в войну с Украиной .

25 июня журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо выразил мнение, что если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдаст приказ атаковать Украину, белорусские военные его выполнят .