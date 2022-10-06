В Рубежном захватчики ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия, - Генштаб
В Рубежном Луганской области оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия с целью "поиска украинских диверсантов и партизан"
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"В населенном пункте Рубежное Луганской области с целью "поиска украинских диверсантов и партизан" оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия", - говорится в сообщении.
Также продолжает поступать информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры Энергодара.
- Сообщалось, что в результате освобождения Вооруженными Силами Украины территорий и уходом российских подразделений, приспешники оккупационных властей выезжают автобусами из Сватового в Новопсков Луганской области. А в Херсонской области представители частных охранных кампаний планируют эвакуироваться обратно в оккупированный Крым.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.94
-
EUR
Покупка 38.9Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное