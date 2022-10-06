Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"В населенном пункте Рубежное Луганской области с целью "поиска украинских диверсантов и партизан" оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия", - говорится в сообщении.

Также продолжает поступать информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры Энергодара.

Сообщалось, что в результате освобождения Вооруженными Силами Украины территорий и уходом российских подразделений, приспешники оккупационных властей выезжают автобусами из Сватового в Новопсков Луганской области. А в Херсонской области представители частных охранных кампаний планируют эвакуироваться обратно в оккупированный Крым.

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